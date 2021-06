“Ah, proprio così?”. Belen Rodriguez si toglie tutto in piscina. E la gravidanza si fa molto sexy (Di martedì 29 giugno 2021) Lo aveva già annunciato qualche giorno fa e, naturalmente, il suo incantevole pancione abbronzato già parlava sa sé. La bella Belen Rodriguez è ormai vicinissima al tanto atteso parto che la renderà mamma per la seconda volta, in questo caso di una bambina. Per il baldo hairstylist 26enne, Antonino Spinalbese, invece sarà la prima volta nell’importantissimo ruolo di padre. Pensare che fino all’estate dello scorso anno, pubblico e cronaca rosa credevano si trattasse solo di una storiella passeggera. Forse anche la differenza di età (oltre 9 anni), tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, aveva dato man forte a ... Leggi su tuttivip (Di martedì 29 giugno 2021) Lo aveva già annunciato qualche giorno fa e, naturalmente, il suo incantevole pancione abbronzato già parlava sa sé. La bellaè ormai vicinissima al tanto atteso parto che la renderà mamma per la seconda volta, in questo caso di una bambina. Per il baldo hairstylist 26enne, Antonino Spinalbese, invece sarà la prima volta nell’importantissimo ruolo di padre. Pensare che fino all’estate dello scorso anno, pubblico e cronaca rosa credevano si trattasse solo di una storiella passeggera. Forse anche la differenza di età (oltre 9 anni), trae Antonino Spinalbese, aveva dato man forte a ...

Ultime Notizie dalla rete : proprio così Sclerosi multipla, scoperto nuovo meccanismo alla base della malattia ... la conduzione del segnale elettrico non può più avvenire e i nervi vengono così danneggiati. Tra ... il rame risulta altamente tossico se presente in quantità eccessiva e, proprio per questo motivo, è ...

Sinisa Mihajlovic, nozze bis con Arianna: 'Ne abbiamo fatta di strada' ...Sinisa Mihajlovic e sua moglie Arianna hanno raggiunto il traguardo dei 25 anni d'amore e così, per ... Quello tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine e in seguito il loro amore è stato ...

