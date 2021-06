Addio Mario | la sua vita si spegne a soli 36 anni Lascia la moglie e 4 figli

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 29 giugno 2021) Tragico incidente stradale la notte tra lunedì 28 e martedì 29 giugno a Sant’Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno in Campania. Un’auto con a bordo due 18enni si è scontrata con uno scooter guidato da un 36enne residente ad Angri. L’impatto è stato violentissimo, tanto da scaraventare a terra l’uomo, che ha riportato ferite molto gravi. Il 36enne è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale di Nocera inferiore ma i medici non hanno potuto fare niente per salvargli la. Oltre al 118, sul posto sono giunti i carabinieri, a cui ora spetterà ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire le responsabilità dello ...