Acquaroli: 'Prima della zona rossa c'è altro da fare. Niente mascherina all'aperto? Io la porto, non è un tana liberi tutti' (Di martedì 29 giugno 2021) ANCONA 'Prima di pensare alla zona rossa, c'è il tracciamento'. Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli riferendosi ai primi casi di Variante Delta rilevati nella nostra ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 29 giugno 2021) ANCONA 'di pensare alla, c'è il tracciamento'. Lo ha detto il presidenteRegione Marche Francescoriferendosi ai primi casi di Variante Delta rilevati nella nostra ...

