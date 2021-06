16enne di Bologna | l’amico vuota il sacco | ecco perché l’ha uccisa

Leggi su chenews

(Di martedì 29 giugno 2021) Sviluppo nelle indagini sulla morte delladi, trovata vicino all’abbazia di Monteveglio.della vittima avrebbe confessato durante l’interrogatorio. Adesso è in stato di fermo. Chiara Gualzetti,di(Facebook)E’ in stato di fermodi Chiara, la giovane ragazza trovata morta nei pressi dell’abbazia di Moteveglio, in provincia di, nascosta da un cespuglio d’erba. Il minorenne, anche lui sedici anni come la vittima, è stato ascoltato nel corso della notte dai carabinieri del Nucleo operativo di Borgo Panigale e del Nucleo ...