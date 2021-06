150 euro e ricariche telefoniche gratis per vaccinarsi: la strategia ellenica per convincere i giovani (Di martedì 29 giugno 2021) La questione relativa al vaccino anti-Covid si fa ogni giorno sempre più complessa, tiene banco ogni giorno sui giornali e sulle televisioni, ma nonostante ci siano interessanti incrementi nella campagna vaccinale, quelli che ora dovrebbero essere vaccinati il prima possibile a causa dell’aumento dei casi sono i giovani tra i 18 e i 29 anni. Questi infatti risultano essere i più colpiti nell’ultimo periodo. Leggi anche -> Conduttrice della BBC muore dopo l’inoculazione del vaccino: la famiglia accusa Astrazeneca Così per far fronte al problema della scarsa vaccinazione dei giovani, si ricorre a qualsiasi metodo pur di vaccinarli. Il ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 29 giugno 2021) La questione relativa al vaccino anti-Covid si fa ogni giorno sempre più complessa, tiene banco ogni giorno sui giornali e sulle televisioni, ma nonostante ci siano interessanti incrementi nella campagna vaccinale, quelli che ora dovrebbero essere vaccinati il prima possibile a causa dell’aumento dei casi sono itra i 18 e i 29 anni. Questi infatti risultano essere i più colpiti nell’ultimo periodo. Leggi anche -> Conduttrice della BBC muore dopo l’inoculazione del vaccino: la famiglia accusa Astrazeneca Così per far fronte al problema della scarsa vaccinazione dei, si ricorre a qualsiasi metodo pur di vaccinarli. Il ...

