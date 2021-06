Zona bianca e mascherine all’aperto: come cambiano le regole anti Covid da oggi (Di lunedì 28 giugno 2021) oggi, 28 giugno 2021, l’Italia tutta si trova in Zona bianca, la fascia di rischio epidemiologico più bassa e che, quindi, prevede le restrizioni anti-contagio meno rigide. Via l’obbligo di mascherine all’aperto nelle regioni “bianche” (attualmente tutto il territorio nazionale) ma si dovrà indossare in tutte le situazioni di assembramento. Tutta Italia in Zona bianca Da oggi, 28 giugno 2021, salta l’obbligo di mascherine all’aperto quando ormai l’Italia tutta si trova in ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 28 giugno 2021), 28 giugno 2021, l’Italia tutta si trova in, la fascia di rischio epidemiologico più bassa e che, quindi, prevede le restrizioni-contagio meno rigide. Via l’obbligo dinelle regioni “bianche” (attualmente tutto il territorio nazionale) ma si dovrà indossare in tutte le situazioni di assembramento. Tutta Italia inDa, 28 giugno 2021, salta l’obbligo diquando ormai l’Italia tutta si trova in ...

