Zona bianca: cosa prevede, regole, divieti (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo le ultime ordinanze del Ministro Speranza, tutta l’Italia si trova in Zona bianca dal 28 giugno. L’ultima a entrare nella Zona a rischio più basso è stata la Valle d’Aosta. Il numero di contagi continua a diminuire, mentre con il nuovo decreto Riaperture bis pubblicato il 18 maggio in Gazzetta cambiano i parametri con i quali vengono stabiliti i colori delle Regioni. L’indice Rt non è più infatti il punto di riferimento principale, sono presi in considerazione il tasso di ospedalizzazione e l’incidenza dei casi. Con i nuovi parametri, dal 31 maggio sono state tre le Regioni che sono passate in Zona ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo le ultime ordinanze del Ministro Speranza, tutta l’Italia si trova indal 28 giugno. L’ultima a entrare nellaa rischio più basso è stata la Valle d’Aosta. Il numero di contagi continua a diminuire, mentre con il nuovo decreto Riaperture bis pubblicato il 18 maggio in Gazzetta cambiano i parametri con i quali vengono stabiliti i colori delle Regioni. L’indice Rt non è più infatti il punto di riferimento principale, sono presi in considerazione il tasso di ospedalizzazione e l’incidenza dei casi. Con i nuovi parametri, dal 31 maggio sono state tre le Regioni che sono passate in...

Advertising

riotta : Si allentano le norme sulle mascherine, #ITA è tutta zona bianca, salgono i vaccini pur tra qualche confusione: tut… - RegLiguria : DA DOMANI MASCHERINE NON OBBLIGATORIE ALL’APERTO Da domani, lunedì 28 giugno, in Liguria non sarà obbligatorio l’u… - trash_italiano : ?? Ufficiale: da lunedì 28 giugno la mascherina non sarà più obbligatoria all’aperto in zona bianca - GGiusepu : RT @RobertoRenga: “La pandemia non è finita”. Ma da oggi tutti in zona bianca, come se il Covid fosse un ricordo. E così la gente finisce p… - FodorEleonora : #28giugno #Italia è in zona bianca. ?? -