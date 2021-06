Zlatan Ibrahimovic sbarca al cinema: nome e data di uscita del film (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo Francesco Totti e Roberto Baggio, anche Zlatan Ibrahimovic sbarca al cinema. Speravo de morì prima e il Divin Codino non saranno gli unici film che del 2021 che parlano della storia di due campioni del calcio come Francesco Totti e Roberto Baggio. Dopo il duo dei fantasisti italiani, farà il suo debutto ufficiale al L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo Francesco Totti e Roberto Baggio, ancheal. Speravo de morì prima e il Divin Codino non saranno gli uniciche del 2021 che parlano della storia di due campioni del calcio come Francesco Totti e Roberto Baggio. Dopo il duo dei fantasisti italiani, farà il suo debutto ufficiale al L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Gazzetta_it : 'I Am Zlatan': il film sulla vita di Ibrahimovic sarà nei cinema dal 10 settembre - infoitsport : Calcio: ecco il trailer di 'I am Zlatan', il film sulla vita di Ibrahimovic - Sportmediaset - infoitsport : I am Zlatan, pubblicato il trailer del film su Ibrahimovic. Dal 10 settembre nei cinema - infoitsport : 'I Am Zlatan': il film sulla vita di Ibrahimovic sarà nei cinema dal 10 settembre - infoitsport : Ibrahimovic, ecco il trailer del film 'I am Zlatan' sulla sua vita. VIDEO -