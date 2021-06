Zingaretti: anche senza obbligo mascherina guardia non va abbassata (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma – “Da oggi non c’è più l’obbligo delle mascherine all’aperto. Pian piano stiamo tornando alla normalità ma non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia”. Così su Facebook il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. “La Regione Lazio sta portando avanti una campagna vaccinale senza sosta e i dati ci dicono che siamo sulla strada giusta- spiega Zingaretti- Non ce l’ha regalato nessuno: è merito dei sacrifici dei cittadini e della grande squadra della Regione che lavora a testa bassa contro il Covid. Abbiamo superato 5 milioni di somministrazioni e quasi 2 milioni di cittadini hanno concluso il ciclo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma – “Da oggi non c’è più l’delle mascherine all’aperto. Pian piano stiamo tornando alla normalità ma non dobbiamo assolutamente abbassare la”. Così su Facebook il governatore del Lazio, Nicola. “La Regione Lazio sta portando avanti una campagna vaccinalesosta e i dati ci dicono che siamo sulla strada giusta- spiega- Non ce l’ha regalato nessuno: è merito dei sacrifici dei cittadini e della grande squadra della Regione che lavora a testa bassa contro il Covid. Abbiamo superato 5 milioni di somministrazioni e quasi 2 milioni di cittadini hanno concluso il ciclo ...

Advertising

MarcoBenatti_ : @AUniversale Situazione simile in moltissime città Italiane. Come i cinghiali… anche la monnezza trova responsabili… - pepebigne : @borghi_claudio @chedisagio A proposito @borghi_claudio, anche nel Lazio posso girare senza mascherina all'aperto o… - Fabioleon777 : RT @CastellinoLuigi: ANCHE BLOB STASERA HA GETTATO LA MASCHERA,HA MASSACRATO VIRGINIA RAGGI,SUI RIFIUTI OMETTENDO LA RESPONSABILITÀ DI ZING… - jacklamotta75 : RT @CasatiSilvano: Si, complimenti alla regione Lazio per la gestione dei rifiuti di Roma. Roma rischia il commissariamento anche per Zinga… - CasatiSilvano : Si, complimenti alla regione Lazio per la gestione dei rifiuti di Roma. Roma rischia il commissariamento anche per… -