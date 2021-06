YouCare di ZTE, la T-shirt smart 5G con sensori polimericiHDblog.it (Di lunedì 28 giugno 2021) Monitoraggio remoto di un ampio numero di parametri bio-vitali di un individuo che possono essere trasmessi, in modo intelligente, grazie al 5G. Questo è l’obiettivo di YouCare, un…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di lunedì 28 giugno 2021) Monitoraggio remoto di un ampio numero di parametri bio-vitali di un individuo che possono essere trasmessi, in modo intelligente, grazie al 5G. Questo è l’obiettivo di, un…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

infoitscienza : YouCare di ZTE, la T-shirt smart 5G con sensori polimerici - HDblog : YouCare di ZTE, la T-shirt smart 5G con sensori polimerici - caring_mobile : RT @SmartCity4Italy: @ZTEItalia presenta al #MWC2021 di Barcellona la nuova t-shirt #madeinitaly connessa in #5G '#YouCare' per monitorare… - SmartCity4Italy : @ZTEItalia presenta al #MWC2021 di Barcellona la nuova t-shirt #madeinitaly connessa in #5G '#YouCare' per monitora… - ZTEItalia : @AiguangP apre la conferenza stampa presentando il Progetto #YouCare come il risultato della capacità di… -