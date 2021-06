Yoga | Yama e Niyama | i suggerimenti yogici per vivere meglio

(Di lunedì 28 giugno 2021) Lo yoga al mattino presto è sempre una buona idea. Se poi è fatto in una cornice d’eccezione come le campagne dietro l’Abbazia di Morimondo, si avverte proprio un’energia speciale, ancestrale. Proprio domenica scorsa ho partecipato al primo di un ciclo di incontri di pratiche corporee con approfondimento teorico degli yoga sutra di Patanjali, organizzato da Cascina Caremma presso l’Hotel Morimondo a Morimondo, appunto.

Ultime Notizie dalla rete : Yoga Yama

Vanity Fair Italia

- Nella scala dell'Ashtanga('ottuplice sentiero dello') di Patañjali,(astensioni), Niyama (prescrizioni), ?sana (postura), Pranayama (disciplina del respiro) e Pratyahara (......"Sutra", sosteneva due concetti fondamentali: I " stira sukham asanam ", che signi­fica "la postura deve essere stabile e comoda"; II aparigraha , il "non possesso", uno dei suoi precetti (...La via per la felicità è un percorso impervio che ogni religione, ogni disciplina ha cercato di tracciare. Gli Yoga Sutra di Patanjali indicano la strada tramite gli Yama e gli Niyama: ecco cosa sono, ...