Wimbledon, standing ovation per la ricercatrice che ha contribuito alla scoperta del vaccino AstraZeneca (Di lunedì 28 giugno 2021) Emozione e applausi con standing ovation dei settemila spettatori prima del match sul Centrale di Wimbledon tra Djokovic e Draper: presente nel Royal Box anche Sarah Gilbert, una delle ricercatrici di Oxford che ha contribuito alla scoperta del vaccino AstraZeneca per combattere il Covid-19. Insieme a Gilbert anche altri ringraziamenti e applausi per lavoratori e figure chiave che hanno combattuto l'epidemia in questo anno e mezzo.

