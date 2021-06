Wimbledon | si riparte 10 italiani per sognare il successo

Advertising

Socialupmag : Wimbledon 2021: dopo lo stop, riparte il torneo più importante del mondo - fisco24_info : Tennis, a Wimbledon l’erba è più verde: Riparte dopo lo stop del 2020 il più elegante e prestigioso appuntamento te… - sportli26181512 : Wimbledon, tutto quello che c'è da sapere sullo Slam: Al via lunedì 28 giugno il terzo Slam della stagione: dopo lo… - VladiMurtas : 2020. È stato un colpo al cuore non poter vedere Wimbledon. 2021. Si riparte, e lo si fa nella migliore delle tradi… -

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon riparte

Sky Sport

outstream Per il tennista di Guimaraes, l'edizione 2019 di, si concluse al quarto turno, con un secco 3 a 0 da parte di Nadal. Per vedere Stefano Travaglia, bisognerà aspettare le 13:15 sul ...dopo lo stop del 2020 il più elegante e prestigioso appuntamento tennistico: ci sono Federer ...in tabellone (solo tre le tenniste) che si fa strada tra i soliti noti? La vigilia di, ...Inizia oggi il primo turno di Wimbledon 2021. Gli italiani che scenderanno in campo oggi sono 5: Sinner, Fognini, Cecchinato, Travaglia e Seppi. Esordio non semplice per Jannik Sinner, atteso dal matc ...Tennis - Flash, Italiani | "Lorenzo ha fatto il pieno di buone sensazioni: sono ottimista, è in forma", racconta Arbino. Martedì il primo turno contro Sousa ...