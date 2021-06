Wimbledon | clamoroso Tsitsipas fuori al primo turno! Ok Djokovic Attesa per gli italiani

Advertising

im_jordanv : Un piccolo riassunto Jordanesco (?): - UPSET CLAMOROSO: Tsitsipas è OUT da #Wimbledon, l'ha fatto fuori il diverte… - PieEnne : @massimilianodu Esatto, nessuna partita è paragonabile. Sarebbe stato un torneo clamoroso, il più bello e leggendar… -

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon clamoroso

Difficile potersi aspettare qualcosa diall'All England Club. Stefano Travaglia (ATP 87) E' il primo anno della carriera in cui Travaglia si può permettere un avvicinamento acon ...Magari non sarà il titolo (sarebbe, diciamolo subito al di là del giusto e sano ... Intanto, già solo entrando nel tabellone principale avrà migliorato il suo record: aci era stato ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE QUARTO SET 3-6 ACE CLAMOROSO E GAME SET AND MATCH FUCSOVICS! Sinner chiama il Challenger ma la pallina è dentro di un nulla... AD-40 LUNGO IL ROVESCIO DI ...Prima sorpresa di Wimbledon 2021, ed è di quelle da clamoroso al Cibali: Frances Tiafoe elimina il finalista del Roland Garros Stefanos Tsitsipas per 6-4 6-4 6-3 in due ore e due minuti. Il greco è se ...