WhatsApp falso sul Green Pass: allarme della Polizia Postale (Di lunedì 28 giugno 2021) Un breve messaggio che gira su WhatsApp e invita a inserire i propri dati bancari per ottenere la certificazione anti Covid falso sul Green Pass allarme Polizia Postale: gira un WhatsApp con falso messaggio falso sul Green Pass. "Cliccando sul link l'ignaro utente viene catapultato su una finta pagina istituzionale". La Polizia Postale ha lanciato un allarme

