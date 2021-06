WhatsApp e Green Pass, occhio a quello che sta succedendo: fare attenzione… (Di lunedì 28 giugno 2021) Sta circolando una nuova truffa sul web con oggetto il solito WhatsApp e il Green Pass. L’utente, ignaro, riceve un messaggio per scaricare il noto Passaporto vaccinale, ma in realtà si tratta semplicemente di una truffa architettata ad hoc per rubare informazioni sensibili. WhatsApp e Green Pass: nuova truffa: i dettagli (Foto Alvolante)A mettere in guardia da quanto sta accadendo è la polizia postale, che attraverso il proprio sito ha pubblicato una nota in cui si legge: “Negli ultimi giorni, numerosi utenti stanno segnalando la ricezione tramite ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 28 giugno 2021) Sta circolando una nuova truffa sul web con oggetto il solitoe il. L’utente, ignaro, riceve un messaggio per scaricare il notoaporto vaccinale, ma in realtà si tratta semplicemente di una truffa architettata ad hoc per rubare informazioni sensibili.: nuova truffa: i dettagli (Foto Alvolante)A mettere in guardia da quanto sta accadendo è la polizia postale, che attraverso il proprio sito ha pubblicato una nota in cui si legge: “Negli ultimi giorni, numerosi utenti stanno segnalando la ricezione tramite ...

Advertising

amoreandrea84 : RT @CalaminiciM: Whatsapp: occhio al messaggio truffa per scaricare il Green Pass - AndreaBonturi : RT @CalaminiciM: Whatsapp: occhio al messaggio truffa per scaricare il Green Pass - _8Debora_ : RT @ofcs_report: NON APRITE QUEL #MESSAGGIO SU #WHATSAPP: ALTRO CHE #GREENPASS, È UNA #TRUFFA Ottenere dati #personali e #bancari degli ut… - avatar1dory : RT @ofcs_report: NON APRITE QUEL #MESSAGGIO SU #WHATSAPP: ALTRO CHE #GREENPASS, È UNA #TRUFFA Ottenere dati #personali e #bancari degli ut… - gianc38 : RT @Avvenire_Nei: Su WhatsApp la truffa del Green pass: ecco come riconoscerla -