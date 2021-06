Volley, la Fipav per l’ambiente: ecco il progetto ‘Linea Gialla’ (Di lunedì 28 giugno 2021) Recuperare le reti da pesca abbandonate nei fondali marini italiani, salvare l’ecosistema marino e allo stesso tempo riconvertirle in reti da pallavolo. Questa una delle missioni del progetto ‘Linea Gialla’ della Federazione italiana pallavolo in collaborazione con lo sponsor delle Nazionali, Dhl Express Italy, e che si svilupperà in diverse tappe sul territorio nazionale. In Sicilia si è registrato il recupero dal mare di due reti fantasma da parte della divisione subacquea di Marevivo. Una nell’Area Marina Protetta Capo Gallo – Isola delle Femmine (Pa) e la seconda a San Vito Lo Capo (Tp). “Linea Gialla ci è piaciuta da subito – ha ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) Recuperare le reti da pesca abbandonate nei fondali marini italiani, salvare l’ecosistema marino e allo stesso tempo riconvertirle in reti da pallavolo. Questa una delle missioni deldella Federazione italiana pallavolo in collaborazione con lo sponsor delle Nazionali, Dhl Express Italy, e che si svilupperà in diverse tappe sul territorio nazionale. In Sicilia si è registrato il recupero dal mare di due reti fantasma da parte della divisione subacquea di Marevivo. Una nell’Area Marina Protetta Capo Gallo – Isola delle Femmine (Pa) e la seconda a San Vito Lo Capo (Tp). “Linea Gialla ci è piaciuta da subito – ha ...

Advertising

Nazione_Arezzo : Pallavolo valdarnese sugli scudi. Piandiscò in B2. Volley Arno campione Fipav - FipavToscana : Complimenti alla Invicta Volley di #Grosseto per aver conquistato le Finali Nazionali ???? Under 15 Maschile #Fipav… - valdarnovolley : ?????????????????? ???????????? ?????????? ???? ???????????????? ???????????????????????? ????????-????????. ? - FipavToscana : Nel weekend a #Grosseto si disputerà la fase interregionale dell'Under 15 Maschile: in bocca al lupo a #Invicta Vol… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIPAV - Il CT Napoli in festa, lo scudetto al Sitting Volley e due promozioni in A3 -