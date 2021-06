Vittorio De Sica – L’arte della scena | artista e intellettuale

(Di lunedì 28 giugno 2021) Lo scrittore Flavio De Bernardinis ha analizzato nel suo libro la vita e il pensiero di un grande attore eitaliano:DeDe(Edizioni Sabinae)Grandecinematografico unico nel suo genere, il grandeDeha rivoluzionato il cinema italiano. In quest’opera di Flavio De Bernadinis edita da Edizioni Sabinae, si ripercorre non solo la sua strabiliante carriera di attore, di cantante e di regista ma ...

Gran chiusura il 16 AGOSTO, con il capolavoro diDeLADRI DI BICICLETTE. Film del 1948, considerato dalla critica internazionale uno dei più importanti film, non solo del neorealismo, ...Tra le altre cose, in carriera, la Ralli è stata la musa di alcuni dei più importanti registi dello scorso secolo, tra cui Mario Monicelli, Ettore Scola, Roberto Rossellini eDe, e ha ...Il 1964 è stato un altro anno prolifico per il cinema, regalandoci titoli che non hanno perso il loro splendore. Eccone 10 imperdibili.Tra i nuovi ingressi della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, in partenza su Rai 1 a settembre, ci sarà anche il giovane attore Moisé Curia.