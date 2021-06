Virgin Galactic-viaggi nello spazio: scoppia il triello Branson-Bezos-Musk (Di lunedì 28 giugno 2021) Virgin Galactic ha finalmente l’approvazione del governo federale per iniziare a lanciare clienti nello spazio dal New Mexico, come confermato ABC News. La compagnia spaziale del miliardario Richard Branson ha annunciato la licenza aggiornata della Federal Aviation Administration. Virgin Galactic (Adobe Stock)È l’ultimo ostacolo negli anni dello sforzo di Virgin Galactic di inviare passeggeri paganti per brevi viaggi spaziali. La compagnia britannica sta lavorando per altri tre voli di prova, da compiere fra questa estate ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 28 giugno 2021)ha finalmente l’approvazione del governo federale per iniziare a lanciare clientidal New Mexico, come confermato ABC News. La compagnia spaziale del miliardario Richardha annunciato la licenza aggiornata della Federal Aviation Administration.(Adobe Stock)È l’ultimo ostacolo negli anni dello sforzo didi inviare passeggeri paganti per brevispaziali. La compagnia britannica sta lavorando per altri tre voli di prova, da compiere fra questa estate ...

InvestoPro_ita : ??#VirginGalactic: ok dalla #FAA per portare i turisti nello #spazio. La società di #RichardBranson è la prima ad ot… - cuenews_it : #VirginGalactic ha ottenuto dalla #FAA il permesso necessario al trasporto di passeggeri con la sua #SpaceShipTwo ??… - fisco24_info : La sfida spaziale di Musk, Branson e Bezos: Virgin Galactic Holdings Inc. ha avuto la licenza FAA per il trasporto… - Parmigiani_S : Quotazione Virgin Galactic azioni in tempo reale - Maxi062 : RT @_AliveUniverse: #VirginGalactic La compagnia di #RichardBranson ha ricevuto dalla FAA (Federal Aviation Administration) degli Stati Uni… -