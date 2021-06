Violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere | misure cautelari per 52 agenti

Advertising

Rom_Lisa : RT @DomaniGiornale: Il giudice parla di «orribile mattanza» per i fatti accaduti il 6 aprile 2020 nel #carcere di #SantaMariaCapuaVetere.… - cucchi_ilaria : RT @DomaniGiornale: L’Italia è un modello del diritto, ma negare le distorsioni e i crimini ne incrina le fondamenta. Le violenze nel carc… - DomaniGiornale : Il giudice parla di «orribile mattanza» per i fatti accaduti il 6 aprile 2020 nel #carcere di… - clatorrisi : RT @AntigoneOnlus: 52 misure cautelari nei confronti di appartenenti al corpo della polizia penitenziaria per le presunte violenze contro d… - DomaniGiornale : L’Italia è un modello del diritto, ma negare le distorsioni e i crimini ne incrina le fondamenta. Le violenze nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenze nel

...la reazione di almeno 150 detenuti che si barrricarono in cella e poi diedero vita anelle ... Matteo Salvini, era andato a portare la sua solidarietà agli agenti indagaticarcere. 28 ...... in più occasioni, le ha toccato le parti intime infilandosiletto sotto le coperte come per ... pretendendo che la bambina si ponesse al centro del letto per poter così realizzare le. In ...Nella serata di sabato sono stati effettuati dei servizi straordinari interforze disposti dal Questore della provincia di Chieti Annino Gargano, in raccordo con i Comandanti Provinciali dell’Arma ...I carabinieri hanno posto ai domiciliari un uomo di 63 anni che ha abusato per lungo tempo di una bambina di appena 11 anni ...