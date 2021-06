Violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Indagati 52 tra agenti della Penitenziaria e dirigenti del Dap. Il Gip: “Orribile mattanza nei confronti dei detenuti” (Di lunedì 28 giugno 2021) I carabinieri di Caserta hanno eseguito 52 misure cautelari emesse dal gip su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di agenti della Polizia Penitenziaria e dirigenti del Dipartimento dell’amministrazione Penitenziaria coinvolti negli scontri con i detenuti che avvennero il 6 aprile 2020, in pieno lockdown, nel carcere dello stesso centro del casertano Santa Maria Capua Vetere. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 28 giugno 2021) I carabinieri di Caserta hanno eseguito 52 misure cautelari emesse dal gip su richiestaProcura dineidiPoliziadel Dipartimento dell’amministrazionecoinvolti negli scontri con iche avvennero il 6 aprile 2020, in pieno lockdown, neldello stesso centro del casertano. ...

