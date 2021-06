Violenze al carcere di Santa Maria Capua Vetere, Osapp: “Disastro per sistema penitenziario” (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Sarebbero in tutto 96 i provvedimenti di vario genere e tenore emessi dal GIP di Santa Maria C.V. con riguardo a Personale del Corpo degli istituti Penitenziari di Santa Maria C.V., di Napoli Secondigliano e di Benevento con riferimento ad eventi che si sarebbero svolti nell’aprile 2020 (?)” scrive in una nota Leo Beneduci, Segretario Generale Osapp. “Le ordinanze in questo momento in corso di notifica – scrive Beneduci – vanno dalla custodia cautelare presso il carcere Militare di Santa Maria C.V., agli arresti domiciliari, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Sarebbero in tutto 96 i provvedimenti di vario genere e tenore emessi dal GIP diC.V. con riguardo a Personale del Corpo degli istituti Penitenziari diC.V., di Napoli Secondigliano e di Benevento con riferimento ad eventi che si sarebbero svolti nell’aprile 2020 (?)” scrive in una nota Leo Beneduci, Segretario Generale. “Le ordinanze in questo momento in corso di notifica – scrive Beneduci – vanno dalla custodia cautelare presso ilMilitare diC.V., agli arresti domiciliari, ...

Advertising

larampait : Violenze #carcere #SMCV, #Sappe: 'su agenti provvedimenti abnormi' - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Santa Maria Capua Vetere, violenze in carcere: 52 misure cautelari - rep_napoli : Violenze in carcere per sedare rivolta, 52 misure cautelari per gli agenti. Salvini: 'Bizzarro' [di Raffaele Sardo]… - anteprima24 : ** Violenze al #Carcere di Santa Maria Capua ... ** - muchodanger : RT @AntigoneOnlus: 52 misure cautelari nei confronti di appartenenti al corpo della polizia penitenziaria per le presunte violenze contro d… -