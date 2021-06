Violenze al carcere di Santa Maria C.V., il sindacato Uspp: provvedimenti incomprensibili (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“provvedimenti che appiano incomprensibili considerato che vengono adottati a oltre 14 mesi dai fatti contestati ad agenti e dirigenti del Corpo per essere intervenuti, è bene ricordarlo, a sedare una violentissima rivolta nel carcere di Santa Maria Capua Vetere“. Così, in una nota congiunta, il presidente e il segretario regionale dell’Uspp, Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio commentano le misure cautelari emesse nei confronti di agenti della polizia penitenziaria ritenuti inquirenti casertani coinvolti nelle presunte Violenze che sarebbero ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“che appianoconsiderato che vengono adottati a oltre 14 mesi dai fatti contestati ad agenti e dirigenti del Corpo per essere intervenuti, è bene ricordarlo, a sedare una violentissima rivolta neldiCapua Vetere“. Così, in una nota congiunta, il presidente e il segretario regionale dell’, Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio commentano le misure cautelari emesse nei confronti di agenti della polizia penitenziaria ritenuti inquirenti casertani coinvolti nelle presunteche sarebbero ...

