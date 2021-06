Vinales-Yamaha, divorzio ufficiale. Spagnolo verso l’Aprilia (Di lunedì 28 giugno 2021) Maverick Vinales rescinde il contratto con la Yamaha. Il team ha ufficializzato oggi, in un comunicato, il divorzio dal pilota Spagnolo alla fine di questa stagione. Stando alle news circolate in questi giorni, Vinales potrebbe iniziare una nuova avventura in MotoGp con l’Aprilia nel 2022. “A seguito di una richiesta di Vinales, la Yamaha ha accettato di risolvere in anticipo l’attuale contratto biennale. Attualmente alla loro quinta stagione insieme”, il team e il pilota “hanno deciso di comune accordo di separarsi dopo quest’anno”, si legge nella nota ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 giugno 2021) Maverickrescinde il contratto con la. Il team ha ufficializzato oggi, in un comunicato, ildal pilotaalla fine di questa stagione. Stando alle news circolate in questi giorni,potrebbe iniziare una nuova avventura in MotoGp connel 2022. “A seguito di una richiesta di, laha accettato di risolvere in anticipo l’attuale contratto biennale. Attualmente alla loro quinta stagione insieme”, il team e il pilota “hanno deciso di comune accordo di separarsi dopo quest’anno”, si legge nella nota ...

