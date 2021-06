“Vieneme a truvà feat. 99 Posse”, il nuovo singolo di Luca Rustici (Di lunedì 28 giugno 2021) foto di Sabina TanziNAPOLI – Dal 25 giugno è in radio, sulle piattaforme digitali e negli store “Vieneme A TRUVA’ feat. 99 Posse” (L’n’R Productions / Artist First) il nuovo singolo di Luca Rustici. Chi decide cosa è meglio o chi è meglio? Luca Rustici dice: “L’iniquità della vita dovuta dalla fatalità di essere nato per caso in un paese o in un altro non ci fa rendere conto che siamo tutte persone uguali che guardano lo stesso cielo e nessuno ci autorizza a guardare con occhi di Odio o di superiorità. Siamo solo fortunati di essere venuti ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 28 giugno 2021) foto di Sabina TanziNAPOLI – Dal 25 giugno è in radio, sulle piattaforme digitali e negli store “A TRUVA’. 99” (L’n’R Productions / Artist First) ildi. Chi decide cosa è meglio o chi è meglio?dice: “L’iniquità della vita dovuta dalla fatalità di essere nato per caso in un paese o in un altro non ci fa rendere conto che siamo tutte persone uguali che guardano lo stesso cielo e nessuno ci autorizza a guardare con occhi di Odio o di superiorità. Siamo solo fortunati di essere venuti ...

