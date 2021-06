VIDEO Tour de France 2021: gli highlights della terza tappa. Tante cadute e vittoria per Merlier (Di lunedì 28 giugno 2021) Ancora una volta sono le cadute a farla da padrone al Tour de France 2021. Tante, sin dalla prima parte di gara, ce ne sono state nella terza frazione con arrivo a Pontivy. Alla fine è stata volata, ma ristrettissima: trionfo assoluto per l’Alpecin-Fenix che trova la doppietta con il successo di Tim Merlier davanti a Jasper Philipsen e gioisce anche con la maglia gialla di Mathieu van der Poel. Andiamo a rivivere gli highlights della frazione con il VIDEO dell’ultimo chilometro: velocità altissime ed errore per Caleb Ewan ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 giugno 2021) Ancora una volta sono lea farla da padrone alde, sin dalla prima parte di gara, ce ne sono state nellafrazione con arrivo a Pontivy. Alla fine è stata volata, ma ristrettissima: trionfo assoluto per l’Alpecin-Fenix che trova la doppietta con il successo di Timdavanti a Jasper Philipsen e gioisce anche con la maglia gialla di Mathieu van der Poel. Andiamo a rivivere glifrazione con ildell’ultimo chilometro: velocità altissime ed errore per Caleb Ewan ...

