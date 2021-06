VIDEO Francia-Svizzera 7-8 dcr: highlights e sintesi Europei 2021. Mbappè sbaglia il rigore decisivo, campioni del mondo eliminati! (Di martedì 29 giugno 2021) La Svizzera firma la più grande impresa degli Europei 2021 di calcio maschile ed elimina clamorosamente i campioni del mondo in carica della Francia agli ottavi di finale grazie ad una rimonta pazzesca, sigillata poi da una serie perfetta nei calci di rigore decisivi. Cruciale l’errore di Kylian Mbappè nel decimo rigore, che spedisce gli elvetici ai quarti di finale di Euro 2020 contro la Spagna. highlights Francia-Svizzera 7-8 DCR IL GOL DI SEFEROVIC PER L’1-0 ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) Lafirma la più grande impresa deglidi calcio maschile ed elimina clamorosamente idelin carica dellaagli ottavi di finale grazie ad una rimonta pazzesca, sigillata poi da una serie perfetta nei calci didecisivi. Cruciale l’errore di Kyliannel decimo, che spedisce gli elvetici ai quarti di finale di Euro 2020 contro la Spagna.7-8 DCR IL GOL DI SEFEROVIC PER L’1-0 ...

