VIDEO Donnarumma si racconta: “Sogno il Pallone d’Oro e… ho paura dell’aereo” (Di lunedì 28 giugno 2021) Nel VIDEO prodotto da Red Bull il portiere dell'Italia parla della sua infanzia, delle prime volte tra i professionisti e dei sogni per il futuro Leggi su mediagol (Di lunedì 28 giugno 2021) Nelprodotto da Red Bull il portiere dell'Italia parla della sua infanzia, delle prime volte tra i professionisti e dei sogni per il futuro

Advertising

redbullITA : 'Gigio Donnarumma: la mia strada'. Dai poster dei portieri in cameretta fino ai vertici del calcio: l'intervista e… - PBPcalcio : Quando parlavo dell’immagine di #Donnarumma rovinata…. Mi riferivo proprio a questo. - TuttoMercatoWeb : ?? #Donnarumma lascia l'albergo dell'#Italia: oggi le visite mediche per il #Psg in una clinica romana ??… - harleysgirlz : RT @musagete10: #Donnarumma parla di umiltà. - sportli26181512 : Donnarumma: 'Voglio vincere l’Europeo e il Pallone d’Oro': Il numero 1 azzurro si racconta in un video: 'Nella mia… -