VIDEO Croazia-Spagna 3-5 | highlights e sintesi Europei 2021 Match pirotecnico | decisivo Morata ai supplementari

(Di lunedì 28 giugno 2021) Laregala grande spettacolo, sbaglia ma alla fine vince soffrendo per 5-3 ai tempicontro lae conquista il pass per i quarti di finale dei Campionatidi calcio maschile.a conti fatti il gol di Alvaroal 10? del primo supplementare.3-5 IL CLAMOROSO AUTOGOL DI PEDRI: Oddio Unai Simon. Non controlla e la palla entra in porta. #ESP #CRO #EURO2020 #CROESP #pic.twitter.com/vRQOh6JZA2 — Richi – ...

La Spagna regala grande spettacolo, sbaglia ma alla fine vince soffrendo per 5-3 ai tempi supplementari contro la Croazia e conquista il pass per i quarti di finale dei Campionati Europei 2021 di calc ...Il calciatore della Croazia Misla Orsic ha raggiunto un nuovo record nella partita di EURO 2020 contro la Spagna.