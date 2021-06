VIDEO Caleb Ewan caduta Tour de France | Peter Sagan lo travolge Australiano in lacrime

(Di lunedì 28 giugno 2021) E’ stata una terza tappa delde2021 fortemente condizionata dalle cadute. Lungo i 182,9 km da Lorient a Pontivy sono finiti per terra alcuni dei big in lotta per la classifica generale. Due su tutti Geraint Thomas e Primoz Roglic. Nell’ultimo rettilineo quando in testa c’era Jasper Philipsen seguito a ruota dal compagno di squadra Tim Merlier,alle spalle del belga ha improvvisamente cambiato direzione, probabilmente per un lieve contatto con il ciclista della Alpecin-Fenix, finendo perre. Il velocista ...

Advertising

ciclismoessalud : RT @vitasportivait: #TDF2021 | 3^ tappa Tim #Merlier ???? conquista la prima volata! In una frazione caratterizzata da numerose cadute, la… - vitasportivait : #TDF2021 | 3^ tappa Tim #Merlier ???? conquista la prima volata! In una frazione caratterizzata da numerose cadute,… - Sport_Fair : Al #TDF2021 continuano le spaventose cadute! Che schianto tra #CalebEwan e #PeterSagan nella volata finale della te… - Caleb_Cannata : RT @Vivo_Azzurro: #EURO2020 ?? 95' ?? GOOOL! #CHIESA!!! ???????? #ItaliaAustria 1?-0? Federico Chiesa!!! Una sua giocata personale ci porta i… - Caleb_Nino : RT @burnaboy: E file fun Burna ?? -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Caleb

Il Sussidiario.net

Si è impostoEwan , che si è preso così il quinto posto davanti a Mark Cavendish, Michael ... è maglia gialla! STREAMINGE DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE 2021 (3TAPPA) Per ...In volata, poi, terribile impatto tra Peter Sagan eEwan e quest'ultimo resta giù a terra immobile.E' stata una terza tappa del Tour de France 2021 fortemente condizionata dalle cadute. Lungo i 182,9 km da Lorient a Pontivy sono finiti per terra alcuni dei big in lotta per la classifica generale. D ...Diretta Tour de France 2021: Tim Merlier vincitore della 3^ tappa Lorient-Pontivy, caratterizzata però da troppe cadute anche dei big della classifica.