VIDEO Bellerin | quando il calcio incontra la moda | l’obiettivo dell’Inter come CR7

(Di lunedì 28 giugno 2021) HéctorCristiano Ronaldo, Lionel Messi e non solo: il nuovo obiettivo dell'Inter ha lanciato una collezione di abbigliamento

Héctor Bellerín, obiettivo dell'Inter, ha lanciato una collezione di abbigliamento: non è certo l'unico nel mondo del calcio ad avere un rapporto stretto con la moda...Con Hakimi vicinissimo al Psg, l'Inter cerca un degno sostituto del marocchino per la fascia. Lazzari,e Zappacosta sono entrati nel mirino dei nerazzurri: ecco i numeri dei tre esterni a confrontoTorna l'appuntamento in diretta di Passione Inter: quest'oggi parleremo della trattativa Hakimi-Psg, di Hector Bellerin, del calciomercato e dell'Europeo.