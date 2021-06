Via mascherina all’aperto, De Luca attacca: “Assoluta ipocrisia e idiozia, vi spiego perché” (Di lunedì 28 giugno 2021) "Per tutelare i nostri cari e mantenere una vita normale dobbiamo avere il massimo di prudenza. Io credo che tenere la mascherina non sia un grandissimo sacrificio a fronte del rischio che corriamo con la variante Delta". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 giugno 2021) "Per tutelare i nostri cari e mantenere una vita normale dobbiamo avere il massimo di prudenza. Io credo che tenere lanon sia un grandissimo sacrificio a fronte del rischio che corriamo con la variante Delta". L'articolo .

Advertising

AngeloSantoro : Da domani continuerò a fare quel che ho sempre fatto. Se sono all’aperto e non ho nessuno attorno, la mascherina la… - matteosalvinimi : #Salvini: ora anche Speranza dice: via la mascherina all'aperto dal 28 giugno? Nei giorni scorsi me ne hanno dette… - petergomezblog : Stop alla mascherina all’aperto, il Cts dà via libera. Speranza: “Dal 28 giugno superiamo l’obbligo, ma mantenere p… - mcvilla73 : RT @MZampedroni: OK, a dicembre compirò 76 anni. In tutta la via non ho mai avuto una linea di febbre, non mi vaccino, mai un tampone e mai… - orizzontescuola : Via mascherina all’aperto, De Luca attacca: “Assoluta ipocrisia e idiozia, vi spiego perché” -