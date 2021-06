Via la mascherina all’aperto. Ecco tutte le regole (ma c’è chi fa peggio di Speranza) (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu – In Italia da oggi niente mascherina all’aperto in zona bianca. L’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza dispone da lunedì 28 giugno la decadenza dell’obbligo che durava da marzo 2020. Tuttavia sarà comunque obbligatorio portarla con sé e utilizzarla in determinate circostanze. Restano infatti in vigore il divieto di assembramento e l’obbligo di mantenere la distanza. Inoltre la mascherina andrà indossata al chiuso, anche se ci si incontra tra vaccinati, negli esercizi commerciali, sui trasporti pubblici. Vediamo dunque come funzionano le nuove regole sull’uso della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu – In Italia da oggi nientein zona bianca. L’ordinanza del ministro della Salute Robertodispone da lunedì 28 giugno la decadenza dell’obbligo che durava da marzo 2020. Tuttavia sarà comunque obbligatorio portarla con sé e utilizzarla in determinate circostanze. Restano infatti in vigore il divieto di assembramento e l’obbligo di mantenere la distanza. Inoltre laandrà indossata al chiuso, anche se ci si incontra tra vaccinati, negli esercizi commerciali, sui trasporti pubblici. Vediamo dunque come funzionano le nuovesull’uso della ...

