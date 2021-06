Verstappen e quella sgommata proibita. La Fia 'sgrida' la Red Bull (Di lunedì 28 giugno 2021) Un weekend dominato dall'inizio alla fine e una gara vinta senza troppe difficoltà su Lewis Hamilton. Più di 35 secondi di vantaggio alla bandiera a scacchi, tanto che Max Verstappen ha sia allungato ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 28 giugno 2021) Un weekend dominato dall'inizio alla fine e una gara vinta senza troppe difficoltà su Lewis Hamilton. Più di 35 secondi di vantaggio alla bandiera a scacchi, tanto che Maxha sia allungato ...

