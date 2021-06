Verona | Roberto Bolle in Arena raddoppia | nuova data lunedì 2 agosto

Advertising

nicocaciola : RT @TurismoVeneto: #Savethedate: il 3 agosto torna all'@arenadiverona l'appuntamento con 'Roberto Bolle & Friends' ?? Una serata di pura mag… - GajuszB : Roberto Bolle. Arena di Verona. Wow! #arenadiverona - Massimoguerrera : RT @TurismoVeneto: #Savethedate: il 3 agosto torna all'@arenadiverona l'appuntamento con 'Roberto Bolle & Friends' ?? Una serata di pura mag… - CCSturismo : RT @TurismoVeneto: #Savethedate: il 3 agosto torna all'@arenadiverona l'appuntamento con 'Roberto Bolle & Friends' ?? Una serata di pura mag… - Roseinfiore : RT @TurismoVeneto: #Savethedate: il 3 agosto torna all'@arenadiverona l'appuntamento con 'Roberto Bolle & Friends' ?? Una serata di pura mag… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Roberto

ilgazzettino.it

, sold out il 3 agosto: nuova data perBolle in Arena. Dopo lo straordinario successo di vendite di martedì 3 agosto, già sold out , la Fondazione Arena dicomunica con una nota ...La notizia - data dal vicesindacoStanchina e dall'ingegner Bruno Delaiti, è che ogni ... di via Endrici e via Mattioli, di corso 3 Novembre via Piave, vialee proseguire lungo la pista ...A grande richiesta si torna a ballare con gli EXTRALISCIO nel tour estivo che tocca tutta Italia “È BELLO PERDERSI - TOUR D’ITALIE”! Una serie di concerti ...Due finali playoff perse, l'una per salire in A, l'altra per accedere alla B, e il calcio professionistico di casa nostra si ritrova con gli allenatori di Cittadella e Padova a spasso. Un mini-terremo ...