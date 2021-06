Vergo, chi è il cantante attaccato da Libero per il ddl Zan? Età, X Factor, vita privata, Instagram (Di lunedì 28 giugno 2021) Libero non è nuovo a soluzioni shock mirate a trascinare l’indignazione dei suoi lettori. Questa volta, a farne le spese è Vergo, un cantante che ha partecipato all’ultima edizione di X Factor, la cui foto mentre partecipava al Pride 2021 a Milano è stata strumentalizzata dal quotidiano contro il ddl Zan. «Vorreste in cattedra questi... Leggi su donnapop (Di lunedì 28 giugno 2021)non è nuovo a soluzioni shock mirate a trascinare l’indignazione dei suoi lettori. Questa volta, a farne le spese è, unche ha partecipato all’ultima edizione di X, la cui foto mentre partecipava al Pride 2021 a Milano è stata strumentalizzata dal quotidiano contro il ddl. «Vorreste in cattedra questi...

Advertising

GabryB74 : RT @ilriformista: Il cantante Vergo si è esibito al Milano Pride. 'Con Zan uno così potrebbe finire in cattedra', l'attacco di Libero #verg… - MartyMarty_B84 : RT @ilriformista: Il cantante Vergo si è esibito al Milano Pride. 'Con Zan uno così potrebbe finire in cattedra', l'attacco di Libero #verg… - xbebyyourside : ma chi è che scrive stronzate su vergo ammazzo tutti - RenzoCianchetti : RT @ilriformista: Il cantante Vergo si è esibito al Milano Pride. 'Con Zan uno così potrebbe finire in cattedra', l'attacco di Libero #verg… - GiulioMazzoleni : RT @ilriformista: Il cantante Vergo si è esibito al Milano Pride. 'Con Zan uno così potrebbe finire in cattedra', l'attacco di Libero #verg… -