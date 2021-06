Varriale: "Mbappé molto deludente, non ha segnato nemmeno un gol in questo Europeo" (Di martedì 29 giugno 2021) Il risultato che nessuno si aspettava. A Bucarest è successo qualcosa di assurdo: la Svizzera ha eliminato la Francia da Euro 2020. Dopo una partita pienissima di emozioni, 120 minuti giocati e dieci rigori, la Svizzera si è qualificata ai quarti di finale. L'errore decisivo è stato quello di Kylian Mbappé che si è fatto ipnotizzare da Sommer. L'errore dagli undici metri di Mbappé è stato l'immagine del suo torneo. La stellina francese ha deluso le aspettative e, come ricorda il giornalista Enrico Varriale tramite un tweet, e ha concluso l'Europeo con zero gol segnati. Una statistica impietosa e ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 29 giugno 2021) Il risultato che nessuno si aspettava. A Bucarest è successo qualcosa di assurdo: la Svizzera ha eliminato la Francia da Euro 2020. Dopo una partita pienissima di emozioni, 120 minuti giocati e dieci rigori, la Svizzera si è qualificata ai quarti di finale. L'errore decisivo è stato quello di Kylianche si è fatto ipnotizzare da Sommer. L'errore dagli undici metri diè stato l'immagine del suo torneo. La stellina francese ha deluso le aspettative e, come ricorda il giornalista Enricotramite un tweet, e ha concluso l'con zero gol segnati. Una statistica impietosa e ...

Advertising

SilviaPrato1 : RT @Marco_viscomi: Se quello di Cristiano Ronaldo era un annus horribilis per Varriale, quello di Mbappè è l’apocalisse. - annalisapanello : RT @Marco_viscomi: Se quello di Cristiano Ronaldo era un annus horribilis per Varriale, quello di Mbappè è l’apocalisse. - Leonard29909915 : RT @djtender23: Fine europeo orribile per gli juventini Deschamp Pogba Coman Rabiot Thuram ed il futuro Mbappe #FRASUI #Varriale - Leonard29909915 : RT @mick2585: @FabRavezzani Ma se l'anno di #Ronaldo tra trofei nazionali e record vari é horribilis come sarà giudicato l'anno di #Mbappe?… - Leonard29909915 : RT @Goldrake1810: Ma la “GIORNALAIA” #Ferrari che sbaglia qualsiasi pronuncia, ne vogliamo parlare? ????????? #Mbappe diventa Mappé #Benzema… -