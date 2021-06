Varriale | “La Francia è eliminata da Euro 2020 | molto deludente il torneo di Mbappé che non trova nemmeno un gol”

Advertising

BlackWhite86 : RT @AntiLoteAvita: Partitus horribilis di Kylian Mbappe' che manda a casa la Francia. C'è da aggiungere che, Mbappe ha lo juventino Cristia… - AntiLoteAvita : Partitus horribilis di Kylian Mbappe' che manda a casa la Francia. C'è da aggiungere che, Mbappe ha lo juventino Cr… - an3fm : ci scommetto qualsiasi cosa: #Varriale e/o #Zazzaroni titoleranno l’uscita della francia con roba tipo ??“pessima fi… - SilviaPrato1 : RT @araujopampanin: Incredibile fuori la Francia dello juventino Rabiot e degli ex Pogba Coman Deschamps. Male male la Juventus. (Varriale) - ThrilIalnManila : Chissà se in Francia c’è un Varriale che scriverà Annus horribilis per Mbappe. -

Ultime Notizie dalla rete : Varriale Francia

La Stampa

PEGGIORE: LENGLET 5 " Si fa bruciare nettamente sul gol di Seferovic, prestazione finora opaca in cui fatica in maniera evidente a tenere la posizione in campo."Ronaldo? Annus ...Umberto Tessier)"Ronaldo? Annus horribilis"/ E Mazzocchi attacca: "Che disonore gufarlo... Umberto Tessier) DIRETTA/Svizzera (risultato 0 - 0) video streaming Rai: in campo, si ...Le pagelle di Francia Svizzera: i voti della partita valida per gli ottavi di finale degli Europei 2020, i giudizi sui giocatori impegnati in campo.Terzo giorno di ottavi di finale a Euro 2020: la Rai sceglie di trasmettere Francia-Svizzera, Sky propone anche Croazia-Spagna. RAI. Prima serata su Raiuno con Mbappè, Pogba, Benzema: in onda alle 21 ...