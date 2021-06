Variante Delta, Pregliasco: "Possibile terza dose vaccino. Zone rosse? Temo di sì" (Di lunedì 28 giugno 2021) Milano - Da oggi l 'Italia è in zona bianca e non c'è più l'obbligo di tenere la mascherina all'aperto . Ma serve comunque cautela, perché la Variante Delta del Covid sta facendo registrare nuovi ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 28 giugno 2021) Milano - Da oggi l 'Italia è in zona bianca e non c'è più l'obbligo di tenere la mascherina all'aperto . Ma serve comunque cautela, perché ladel Covid sta facendo registrare nuovi ...

Advertising

TizianaFerrario : Dubbio: ma se la variante Delta è così contagiosa e in altri paesi come Israele GB Australia Portogallo hanno aumen… - ladyonorato : La metà dei contagiati dalla “variante delta” in Israele sono vaccinati Pfizer con 2 dosi. Quindi questi vaccini NO… - Rinaldi_euro : Stasera Italia, 'solo fregnacce'. Vaccini e variante Delta, il virologo Pregliasco sbotta: colpito e affondato - Il… - spighissimo : RT @rossounfiore: @spighissimo ignobile schifoso leccaculo gli 'inutili allarmismi' sono riferiti alla variante delta immagino, i morti di… - rossounfiore : @spighissimo ignobile schifoso leccaculo gli 'inutili allarmismi' sono riferiti alla variante delta immagino, i mor… -