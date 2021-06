Variante Delta, per 3 giovani su 5 vacanze senza vaccino. Figliuolo: 'In discoteca siate responsabili' (Di lunedì 28 giugno 2021) L'Italia da oggi è tutta in e abbandona l'obbligo di all'aperto. I pazienti negli ospedali e i nuovi casi positivi giornalieri sono meno di un decimo rispetto a due mesi fa. Quasi 18 milioni di ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 giugno 2021) L'Italia da oggi è tutta in e abbandona l'obbligo di all'aperto. I pazienti negli ospedali e i nuovi casi positivi giornalieri sono meno di un decimo rispetto a due mesi fa. Quasi 18 milioni di ...

Advertising

TizianaFerrario : Dubbio: ma se la variante Delta è così contagiosa e in altri paesi come Israele GB Australia Portogallo hanno aumen… - Rinaldi_euro : Stasera Italia, 'solo fregnacce'. Vaccini e variante Delta, il virologo Pregliasco sbotta: colpito e affondato - Il… - nzingaretti : Grazie alla grande squadra della campagna vaccinale nel Lazio per l’ottimo risultato. Prima regione italiana per do… - rubinos099 : RT @ilgiornale: Uno studio scozzese certifica l'efficacia dei vaccini. Con Pfizer ricoveri giù del 96% - dailynews_24 : Covid-19, Sidney ripiomba nell’incubo lockdown: ora la variante delta spaventa davvero -