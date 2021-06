Variante Delta Italia, "probabile rimodulazione Green Pass" (Di lunedì 28 giugno 2021) (Adnkronos) - E' possibile che con la Variante Delta del covid in Italia si debba "rimodulare il Green Pass dopo la prima dose di vaccino. Questo però lo lasciamo dire agli scienziati e aspetterei un paio di settimane. Ma se è vero che la protezione da questa Variante c'è dopo due dosi di vaccino, è chiaro che, oltre a correre con le seconde dosi, dobbiamo rimodulare il Certificato verde. Al momento è prematuro dirlo". Lo afferma il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto su Radio 24 a '24Mattino'. "Aspetterei 14 giorni per l'analisi dei dati che arrivano del Regno Unito ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) (Adnkronos) - E' possibile che con ladel covid insi debba "rimodulare ildopo la prima dose di vaccino. Questo però lo lasciamo dire agli scienziati e aspetterei un paio di settimane. Ma se è vero che la protezione da questac'è dopo due dosi di vaccino, è chiaro che, oltre a correre con le seconde dosi, dobbiamo rimodulare il Certificato verde. Al momento è prematuro dirlo". Lo afferma il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto su Radio 24 a '24Mattino'. "Aspetterei 14 giorni per l'analisi dei dati che arrivano del Regno Unito ...

Advertising

TizianaFerrario : Dubbio: ma se la variante Delta è così contagiosa e in altri paesi come Israele GB Australia Portogallo hanno aumen… - ladyonorato : La metà dei contagiati dalla “variante delta” in Israele sono vaccinati Pfizer con 2 dosi. Quindi questi vaccini NO… - Rinaldi_euro : Stasera Italia, 'solo fregnacce'. Vaccini e variante Delta, il virologo Pregliasco sbotta: colpito e affondato - Il… - infoitinterno : Variante Delta, cosa cambia per la seconda dose: l'idea di Sileri - infoitinterno : Green pass, Sileri: 'Verosimile che con variante Delta dovremo rimodularlo' -