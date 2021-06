Variante Delta Italia oggi, vaccino e zone rosse: le news (Di lunedì 28 giugno 2021) (Adnkronos) – La Variante Delta del covid preoccupa l’Italia e, con l’aumentare dei contagi in alcune regioni tra cui la Campania, tra gli esperti si riaccende il dibattito sulla capacità del vaccino di contrastarla e sui possibili rimedi come l’istituzione di nuove zone rosse. Anche se il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, non esclude l’ipotesi che si debba “rimodulare il Green pass dopo la prima dose di vaccino”, molti scienziati restano fiduciosi che i vaccini forniscano una protezione efficace soprattutto contro gli effetti più gravi del covid. “E’ vero che ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 giugno 2021) (Adnkronos) – Ladel covid preoccupa l’e, con l’aumentare dei contagi in alcune regioni tra cui la Campania, tra gli esperti si riaccende il dibattito sulla capacità deldi contrastarla e sui possibili rimedi come l’istituzione di nuove. Anche se il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, non esclude l’ipotesi che si debba “rimodulare il Green pass dopo la prima dose di”, molti scienziati restano fiduciosi che i vaccini forniscano una protezione efficace soprattutto contro gli effetti più gravi del covid. “E’ vero che ...

Advertising

TizianaFerrario : Dubbio: ma se la variante Delta è così contagiosa e in altri paesi come Israele GB Australia Portogallo hanno aumen… - ladyonorato : La metà dei contagiati dalla “variante delta” in Israele sono vaccinati Pfizer con 2 dosi. Quindi questi vaccini NO… - Rinaldi_euro : Stasera Italia, 'solo fregnacce'. Vaccini e variante Delta, il virologo Pregliasco sbotta: colpito e affondato - Il… - Italia_Notizie : Green pass, Speranza: “Già scaricato da 13,7 milioni di persone”. Sileri: “Con variante Delta modifica va messa in… - giorgia06610476 : RT @VittorioBanti: Come mai non si dice chiaro e tondo che la cosiddetta *Variante Delta* è la conseguenza diretta di una irresponsabile va… -