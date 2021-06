Variante Delta Italia, Bassetti: "No panico, vaccino funziona" (Di lunedì 28 giugno 2021) "E' vero che stanno aumentando i casi, ma le ospedalizzazioni e i decessi sono come prima, bassissimi, e questo perché i vaccini funzionano eccome contro la Variante". Matteo Bassetti, direttore della ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 giugno 2021) "E' vero che stanno aumentando i casi, ma le ospedalizzazioni e i decessi sono come prima, bassissimi, e questo perché i vaccinino eccome contro la". Matteo, direttore della ...

Advertising

TizianaFerrario : Dubbio: ma se la variante Delta è così contagiosa e in altri paesi come Israele GB Australia Portogallo hanno aumen… - Rinaldi_euro : Stasera Italia, 'solo fregnacce'. Vaccini e variante Delta, il virologo Pregliasco sbotta: colpito e affondato - Il… - nzingaretti : Grazie alla grande squadra della campagna vaccinale nel Lazio per l’ottimo risultato. Prima regione italiana per do… - mu_antonella : RT @OizaQueensday: Ma quindi visto che la variante Delta “spaventa il mondo”, li togliamo sti brevetti o no? Che aspettiamo ancora? - DiegoNatoli2 : RT @utini19: Pare che il mondo sia alle prese con l'incognita Delta, noi oltre la variante Delta abbiamo pure l'incognita Salvini, ora che… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Covid, rischio variante Delta. Bassetti: 'Niente panico, i vaccini funzianano eccome' Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive 'San Martino' di Genova, parla con Libero della situazione Covid e della variante Delta in Gran Bretagna, sostenendo che ' chi parla di '...

Variante Delta Italia, Bassetti: "No panico, vaccino funziona" Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive 'San Martino' di Genova, parla con Libero della situazione Covid e della variante Delta in Gran Bretagna, sostenendo che "chi parla di '...

Variante Delta: ingressi e vaccini, i punti deboli europei contro la nuova minaccia Il Sole 24 ORE Variante Delta: zone rosse, scuola pericoli: Il punto di Brusaferro Lo afferma Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità e portavoce del Cts, che ha rilasciato un’intervista a La Repubblica in cui ha fatto il punto sulla nuova mutazione del virus ...

Covid, maxi focolaio a Maiorca: oltre 850 studenti positivi ma a preoccupare in questi giorni è l’avanzare della variante Delta, cioè quella individuata per la prima volta in India, che si sta diffondendo a macchia d’olio sia in Europa sia oltreoceano.

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive 'San Martino' di Genova, parla con Libero della situazione Covid e dellain Gran Bretagna, sostenendo che ' chi parla di '...Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive 'San Martino' di Genova, parla con Libero della situazione Covid e dellain Gran Bretagna, sostenendo che "chi parla di '...Lo afferma Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità e portavoce del Cts, che ha rilasciato un’intervista a La Repubblica in cui ha fatto il punto sulla nuova mutazione del virus ...ma a preoccupare in questi giorni è l’avanzare della variante Delta, cioè quella individuata per la prima volta in India, che si sta diffondendo a macchia d’olio sia in Europa sia oltreoceano.