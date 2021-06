Variante Delta Italia, Bassetti: “No panico, vaccino funziona” (Di lunedì 28 giugno 2021) “E’ vero che stanno aumentando i casi, ma le ospedalizzazioni e i decessi sono come prima, bassissimi, e questo perché i vaccini funzionano eccome contro la Variante”. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive ‘San Martino’ di Genova, parla con Libero della situazione Covid e della Variante Delta in Gran Bretagna, sostenendo che “chi parla di ‘lockdown’ fa terrorismo psicologico. Non si deve pronunciare quella parola: non ha senso. Non ne parlano nemmeno in Inghilterra dove la Variante Delta è largamente predominante. Nel Regno Unito hanno ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 giugno 2021) “E’ vero che stanno aumentando i casi, ma le ospedalizzazioni e i decessi sono come prima, bassissimi, e questo perché i vaccinino eccome contro la”. Matteo, direttore della Clinica di Malattie Infettive ‘San Martino’ di Genova, parla con Libero della situazione Covid e dellain Gran Bretagna, sostenendo che “chi parla di ‘lockdown’ fa terrorismo psicologico. Non si deve pronunciare quella parola: non ha senso. Non ne parlano nemmeno in Inghilterra dove laè largamente predominante. Nel Regno Unito hanno ...

