Variante Delta, il governo pensa di cambiare le regole per il Green Pass (Di lunedì 28 giugno 2021) La circolazione della Variante Delta spinge il governo italiano a riflettere su una possibile "rimodulazione" del Green Pass, che sarebbe rilasciato non più dopo 15 giorni dopo la prima dose di vaccino anti-Covid, ma solo dopo la seconda dose. A parlare di questo scenario è stato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. "È verosimile che la Variante Delta ci costringerà a rimodulare il Green Pass, rilasciandolo dopo la seconda dose di vaccino: ma è presto per dirlo, aspettiamo ancora i dati di una o due settimane", ha dettoSileri,

