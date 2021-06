Variante Delta, Bassetti: “I vaccini proteggono comunque, niente panico” (Di lunedì 28 giugno 2021) Matteo Bassetti parla della Variante Delta, rassicurando gli italiani. “È vero che stanno aumentando i casi, ma le ospedalizzazioni e i decessi sono come prima, bassissimi, e questo perché i vaccini funzionano eccome contro la Variante”. Aggiunge anche che “chi parla di ‘lockdown’ fa terrorismo psicologico. Non si deve pronunciare quella parola: non ha senso. Non ne parlano nemmeno in Inghilterra dove la Variante Delta è largamente predominante. Nel Regno Unito hanno semplicemente rinviato delle riaperture, fine, altro che zone rosse e assurdità varie che sento in questi ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 28 giugno 2021) Matteoparla della, rassicurando gli italiani. “È vero che stanno aumentando i casi, ma le ospedalizzazioni e i decessi sono come prima, bassissimi, e questo perché ifunzionano eccome contro la”. Aggiunge anche che “chi parla di ‘lockdown’ fa terrorismo psicologico. Non si deve pronunciare quella parola: non ha senso. Non ne parlano nemmeno in Inghilterra dove laè largamente predominante. Nel Regno Unito hanno semplicemente rinviato delle riaperture, fine, altro che zone rosse e assurdità varie che sento in questi ...

Advertising

TizianaFerrario : Dubbio: ma se la variante Delta è così contagiosa e in altri paesi come Israele GB Australia Portogallo hanno aumen… - ladyonorato : La metà dei contagiati dalla “variante delta” in Israele sono vaccinati Pfizer con 2 dosi. Quindi questi vaccini NO… - Rinaldi_euro : Stasera Italia, 'solo fregnacce'. Vaccini e variante Delta, il virologo Pregliasco sbotta: colpito e affondato - Il… - RunPierwork13 : RT @Miti_Vigliero: #Thread da leggere con attenzione 'Il “via le mascherine” cade in un momento delicato, con la variante delta ormai pros… - VinceMaielli : -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Piazza Affari debole con gli altri Eurolistini Seduta incerta per Piazza Affari e le altre borse europee , che scontano l'incertezza rimbalzata dai mercati asiatici, in risposta alla risalita die contagi di Covid a causa della variante delta. Pochi temi per la giornata odierna, povera di spunti anche sul fronte macro, ad eccezione per il dato sui prezzi import - export della Germania che confermano un allungo. ...

Sileri: "Via la mascherina al chiuso quando tre italiani su 4 saranno vaccinati. Variante Delta? Coperta dalla doppia dose" Sul Green Pass il sottosegretario alla Salute aggiunge: "Andrà rimodulato, ma aspettiamo ancora i dati di una o due settimane". - - > Variante Delta: ingressi e vaccini, i punti deboli europei contro la nuova minaccia Il Sole 24 ORE Variante Delta: il virologo Pregliasco "Necessari possibili mini lockdown e zone rosse" Il docente predica attenzione contro un virus che preoccupa ed è ancora contagioso: "Il punto è non sottovalutare. C'è chi sempre minimizza" ...

Piazza Affari debole con gli altri Eurolistini (Teleborsa) - Seduta incerta per Piazza Affari e le altre borse europee, che scontano l'incertezza rimbalzata dai mercati asiatici, in risposta alla risalita die contagi di Covid a causa della variant ...

Seduta incerta per Piazza Affari e le altre borse europee , che scontano l'incertezza rimbalzata dai mercati asiatici, in risposta alla risalita die contagi di Covid a causa della. Pochi temi per la giornata odierna, povera di spunti anche sul fronte macro, ad eccezione per il dato sui prezzi import - export della Germania che confermano un allungo. ...Sul Green Pass il sottosegretario alla Salute aggiunge: "Andrà rimodulato, ma aspettiamo ancora i dati di una o due settimane". - - >