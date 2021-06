Variante Delta, 15 milioni di italiani a rischio. Il Governo pensa a nuove regole (Di lunedì 28 giugno 2021) L’intera Italia oggi entra in zona bianca e abbandona le mascherine all’aperto (a meno che non ci si trovi in luoghi affollati). “È un risultato incoraggiante, ma servono ancora cautela e prudenza, soprattutto alla luce delle nuove varianti”, avverte il ministro della Salute Roberto Speranza. Tra le mutazioni del virus, infatti, quella che preoccupa di più è sicuramente la Variante Delta. A Maiorca, in Spagna, ha colpito 850 ragazzi e ha costretto 3mila persone alla quarantena nell’isola. Un contagio di massa legato alla temuta Variante Delta che ora mette paura anche all’Italia. Con una contagiosità ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 giugno 2021) L’intera Italia oggi entra in zona bianca e abbandona le mascherine all’aperto (a meno che non ci si trovi in luoghi affollati). “È un risultato incoraggiante, ma servono ancora cautela e prudenza, soprattutto alla luce dellevarianti”, avverte il ministro della Salute Roberto Speranza. Tra le mutazioni del virus, infatti, quella che preoccupa di più è sicuramente la. A Maiorca, in Spagna, ha colpito 850 ragazzi e ha costretto 3mila persone alla quarantena nell’isola. Un contagio di massa legato alla temutache ora mette paura anche all’Italia. Con una contagiosità ...

