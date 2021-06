Vaccino senza prenotazione a Latina e provincia: ecco come, dove e quando (Di lunedì 28 giugno 2021) Vaccinarsi contro il Covid-19 senza prenotazione, in una sola dose? A Latina e provincia si può. La Asl di Latina ha messo a disposizione un camper che circolerà da 30 giugno al 15 luglio in diversi Comuni del territorio pontino per permettere alla popolazione di vaccinarsi per Covid-19. Saranno somministrate circa 150 dosi al giorno del Vaccino monodose Johnson & Johnson senza la necessità di prenotazione. Le tappe del camper del Vaccino Prima tappa a Latina dal 30 giugno fino al 1° luglio con orario 08.30/16.00, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 giugno 2021) Vaccinarsi contro il Covid-19, in una sola dose? Asi può. La Asl diha messo a disposizione un camper che circolerà da 30 giugno al 15 luglio in diversi Comuni del territorio pontino per permettere alla popolazione di vaccinarsi per Covid-19. Saranno somministrate circa 150 dosi al giorno delmonodose Johnson & Johnsonla necessità di. Le tappe del camper delPrima tappa adal 30 giugno fino al 1° luglio con orario 08.30/16.00, ...

Advertising

heather_parisi : 6 mesi fa per aver detto che il vaccino #Covid19 è sperimentale, sono stata crocifissa come negazionista dai media… - WRicciardi : Covid: Niente stipendio senza il vaccino, decisione di un giudice - CorriereCitta : Vaccino senza prenotazione a Latina e provincia: ecco come, dove e quando - paolacars : @CCOwl56 @Corriere Il punto è come lo prenderemo: con il vaccino lo faremo come raffreddore, senza ecatombe e osped… - attilascuola : RT @Hii62235263: @PraesesMundi che vergogna! devono affrontare chi l'ha creato virus, chi l'ha lanciato. invecie di cercare chi non fa il v… -