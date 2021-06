Vaccino Covid per i giovani: in Grecia vale 150 euro (Di lunedì 28 giugno 2021) Ricevere il Vaccino in Grecia per chi, tra i cittadini ellenici, ha tra i 18 ed i 25 anni assicura un benefit da 150 euro. La notizia suscita particolare curiosità, ma va verso quella che è una direzione abbastanza chiara. Il riferimento va alla necessità di stimolare i giovani alla vaccinazione contro il Covid, sebbene per loro contrarre l'infezione generi scarsissime possibilità di generare una malattia importante. La loro azione di possibili diffusori del virus, in ragione della vivacità di un'età in cui si viaggia e si socializza molto, rende davvero decisiva la loro vaccinazione. 150 ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 28 giugno 2021) Ricevere ilinper chi, tra i cittadini ellenici, ha tra i 18 ed i 25 anni assicura un benefit da 150. La notizia suscita particolare curiosità, ma va verso quella che è una direzione abbastanza chiara. Il riferimento va alla necessità di stimolare ialla vaccinazione contro il, sebbene per loro contrarre l'infezione generi scarsissime possibilità di generare una malattia importante. La loro azione di possibili diffusori del virus, in ragione della vivacità di un'età in cui si viaggia e si socializza molto, rende davvero decisiva la loro vaccinazione. 150 ...

