Vaccini, Speranza: 'Prima dose a tutti italiani entro l'estate' - De Luca: 'Su AstraZeneca si dimettano commissario o ministro' (Di lunedì 28 giugno 2021) 'Il nostro obiettivo concreto è di vaccinare tutti gli italiani che lo vogliono con la Prima dose entro la fine dell'estate'. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, sottolineando come oggi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 giugno 2021) 'Il nostro obiettivo concreto è di vaccinaregliche lo vogliono con lala fine dell''. Così ildella Salute, Roberto, sottolineando come oggi ...

